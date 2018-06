BOMBA: Cid Gomes descarta possível aliança com Eunício Oliveira

Em declaração, Cid Gomes afirmou que não vai fazer coligação com o MDB. Ciro Gomes (PDT), por sua vez, possui histórico de troca de xingamentos com Eunício Oliveira.

Após seis meses costurando uma aliança com o governador Camilo Santana (PT) e aguardando as bençãos dos irmãos Ferreira Gomes, foi pela imprensa que o senador Eunício Oliveira (MDB) soube publicamente o que pensa o ex-governador Cid Gomes (PDT) sobre essa composição eleitoral.





“Defendo aqui que a gente lance só um candidato ao Senado e não faça coligação com o MDB. Isso é o que eu defendo. Mas eu sou um membro do arco grande de aliança”, disse Cid.





A declaração foi dada neste domingo (3) ao Diário do Nordeste, após a missa celebrada pela aniversário de 50 anos do governador Camilo Santana, principal articulador da aproximação com o senador Eunício. No evento, tanto o ex-governador quanto o pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes, ficaram em lados opostos a Eunício Oliveira.





A possível aliança entre Camilo Santana, Eunício Oliveira e o grupo dos Ferreira Gomes sofre com o entrave de Ciro Gomes, que já se posicionou contrário à aliança com o senador e o MDB em diversas oportunidades. Recentemente, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o ex-ministro afirmou que pretende “desmontar o MDB – pela via democrática”.





Ciro e Eunício, por sinal, desde 2014, quando estiveram opostos na campanha para o Governo do Estado, possuem um histórico de troca de farpas e xingamentos. Durante discurso na campanha de Camilo Santana, Ciro acusou o senador de enriquecimento ilícito.





“Ele é o candidato mais rico de todos os partidos e Estados do Brasil. É errado ser rico? Não está errado. O problema é como esses patrimônios… cinco vezes na Mega-Sena sozinho… surgiram. Como é que aconteceu? Sabe como cresceu? Com contratos tudo com o governo federal. Os contratos tudo “mau cheirosos”. Se ele conseguir fazer uma frase inteira com sujeito, predicado e objeto direto e indireto, eu engreno, porque é completamente despreparado”, criticou Ciro.





Já Eunício durante entrevista a uma rádio de Campos Sales, em setembro de 2014, chamou Ciro de “irresponsável e desequilibrado”. “Eu não vou responder a Ciro. Ciro está com medo de perder o emprego. Está totalmente desequilibrado há muito tempo. Todo o Ceará sabe disso. Minha resposta a ele será dada na justiça e será nas urnas pelo povo do Ceará. Todo mundo sabe que ele é um deputado que não atuou. Todo mundo sabe que ele nunca assinou uma carteira e nunca teve uma carteira assinada. Eu não vou ‘bater boca’ com esse desequilibrado”, respondeu o presidente do Senado sobre as acusações.





Durante o evento desta segunda-feira (4), com prefeitos, tanto o governador Camilo Santana (PT), quanto o senador Eunício evitaram declarações sobre a possível aliança. Questionado sobre as declarações do ex-governador Cid Gomes, Camilo afirmou que os partidos estão estudando as mudanças, mas não citou a possível parceria com o senador do MDB.





“Cada partido está iniciando as suas discussões internas. Nós temos um amplo número de partidos. E as alianças vão se consolidar no prazo certo legalmente constituído pela justiça eleitoral”, afirmou Camilo. Enquanto Eunício afirmou que está em conversa com vários partidos e analisando a formação das coligações. “Nós estamos conversando sobre isso. Eu estive em várias reuniões com companheiros de partidos diferentes. As coligações serão feitas por interesses dos partidários e daqueles que compõem em partidos, buscando as suas eleições. É uma disputa essa corrida eleitoral”, afirmou.





Camilo Santana e Eunício Oliveira foram adversários na campanha para o Governo do Estado em 2014, quando o petista foi o candidato escolhido para ser apadrinhado pelo grupo dos Ferreira Gomes. Na época, Eunício rompeu com o grupo e lançou-se candidato a Governador em outra coligação.