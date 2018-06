BOMBA! Ciro Gomes chama integrante do MBL de "capitão do mato" e é acusado de racismo; vídeo

Na rádio Jovem Pan, Ciro Gomes chamou o vereador de SP de “capitãozinho do mato”, nome dado a capatazes que buscavam escravos.

O vereador do partido Democratas (DEM-SP), Fernando Holiday, integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), disse que vai processar o pré-candidato à presidência da República Ciro Gomes (PDT) por racismo. A ameaça aconteceu após ser chamado de “capitãozinho do mato” pelo pedetista.





Durante entrevista a rádio Jovem Pan na segunda-feira (18), o presidenciável foi questionado sobre possível aliança do PDT com o DEM. Ciro Gomes disse que a junção vai depender do futuro e encaminhou a discussão para o vereador.





Ele citou Holiday, que é ligado ao MBL, e o chamou de “capitãozinho do mato”, termo usado para denominar capatazes que buscavam escravos fugitivos.





“Esse Fernando Holiday aqui, que a pior coisa que tem, é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que é o capitão do mato no passado, você imagina o que eu estou dizendo dele aqui”, disse Ciro.





Em resposta, o vereador publicou um vídeo, afirmando que pretende processar Ciro Gomes por racismo. “Vai ter que responder na Justiça pelo crime que cometeu perante a todos os brasileiros e diante de um veículo de comunicação conhecido em todo o País. Esse tipo de preconceito de alguns setores radicais da esquerda não pode prosperar”. Ele ainda questionou nas redes sociais se o pedetista teria condições de governar o País.





Confira o vídeo:

Com informações do portal Tribuna do Ceará

Vídeo YouTube