BOMBA! Vereador de Sobral investigado por suspeita de ficar com dinheiro dos assessores

Camilo Motos, segundo o Ministério Público do Estado do Ceará, sofrerá uma devassa para se descobrir se embolsava ou não os salários das pessoas que trabalhavam em seu gabinete.





O vereador de Sobral Camilo Motos está sendo investigado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por suspeita de ficar com parte ou o valor total dos salários de seus assessores.





Segundo o MPCE, Camilo Motos é o principal investigado no Inquérito Civil.





