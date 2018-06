Brasil decepciona em estreia na Copa do Mundo e empata com a Suíça: 1 x 1

Seleção não repetiu atuações da preparação para a Copa do Mundo. Arbitragem foi contestada pelos jogadores brasileiros.

A Seleção Brasileira não repetiu as boas atuações da preparação para a Copa do Mundo da Rússia e tropeçou na estreia no Mundial. A equipe empatou por 1 x 1 com a Suíça neste domingo (17/6), na Arena Rostov, em Rostov, pelo Grupo E.





Aos 19 minutos do primeiro tempo, o meia Philippe Coutinho acertou chute de fora da grande área e abriu o placar para o Brasil. A bola ainda bateu na trave esquerda do goleiro suíço Sommer antes de parar no fundo da rede.





Porém, no início do segundo tempo, a Suíça igualou o placar em cobrança de escanteio. Livre de marcação, o meia Zuber cabeceou para o fundo da rede defendida por Alisson.





O Brasil chega ao Mundial com dois pesos nas costas. Além da habitual expectativa pelo título e a pressão pelo hexa, a equipe do técnico Tite carrega a missão de concluir a grande operação de resgate do futebol nacional, 1.440 dias após o principal vexame do esporte no país, o 7 x 1 sofrido diante da Alemanha.





(Metrópoles)