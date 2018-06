CAMPANÁRIO/CE: POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE PRÁTICA DE FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

A Polícia Civil realizou, na manhã desta quarta-feira, dia 20/06/2018, a prisão em flagrante do suspeito Francisco Jhony Sampaio Ferreira. Este é investigado pelo crime de furto que ocorreu na madrugada do dia 20/06/2018 na loja Mania de Vestir, localizada no distrito de Campanário, Uruoca-CE.

As informações iniciais dão conta de que o investigado acima referido, na companhia de mais outros dois indivíduos, realizaram um verdadeira arrastão na loja acima citada, subtraindo vários objetos, os quais foram avaliados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).





Diante da notícia do crime, policiais civis começaram a investigar o caso e rapidamente fizeram a captura do suspeito Francisco Jhony Sampaio Ferreira. Já os outros dois infratores conseguiram fugir, após saber que a polícia estava a sua procura.





Acrescenta-se ainda que grande parte dos objetos furtados da loja mania de Vestir foi encontrada escondida em um matagal nas proximidades do distrito de Campanário, local esse que é frequentado pelos investigados, ou seja, esse local é utilizado pelos investigados para fazer uso de droga.





Ressalta-se ainda que nas madrugadas dos dias 16 e 17 de junho de 2018 (sábado e domingo), criminosos também arrombaram e furtaram a loja pertencente ao senhor José Gonçalves Farias, levando de lá um valar aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em mercadorias, ou seja, peças de roupas masculina, bonés, sapatos, perfumes, dentre outros objetos.





Importante dizer que a polícia continua fazendo diligências no distrito de Campanário, com o objetivo de localizar e prender os outros suspeitos desses crimes.





Fonte: Sobral 24 horas