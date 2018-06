CAOS - DENÚNCIA DE DESCASO NO HOSPITAL REGIONAL NORTE DE SOBRAL

Internauta denuncia o descaso no Hospital Regional Norte (HRN). Confira a denúncia na íntegra:

"Boa tarde,





Queria expor uma situação que está acontecendo neste momento no Hospital Regional Norte, ontem entrei com minha filha de 3 meses no HRN com uma gripe, e em imediato eles á isolaram, dizendo que é suspeita de H1N1, da msm forma tem dezenas de crianças na mesma situação naquele ambiente hospitalar, mas o mais grave é que os médicos nao falam nada, não dão nenhum esclarecimento de cada caso, e todos nós estamos até agora sem saber o q está acontecendo com nossos filhos, peço as autoridades daquele hospital que esclareça o que está acontecendo."