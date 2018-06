CARNIFICINA: Mais 11 crimes registrados nas últimas 24 horas levam o Ceará a atingir a marca de 2.285 homicídios em 2018

Onze pessoas foram assassinadas no Ceará nas últimas 24 horas, conforme registros das delegacias plantonistas da Polícia Civil e das unidades operacionais da PM em todo o estado. Foram registrados três crimes de morte na Capital, cinco na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e mais três homicídios em cidades do interior. Com isso, o Ceará atinge nesta quinta-feira (14), a marca de 2.285 assassinatos neste ano.





Em Fortaleza, três pessoas foram assassinadas nas últimas 24 horas, nos bairros Praia do Futuro, Varjota e no Conjunto Palmeiras. Na RMF ocorreram três assassinatos em Caucaia, um em Maracanaú e outro no Município de Cascavel, onde a Polícia foi mobilizada para uma ocorrência de achado de cadáver.





No Interior, mais três casos de assassinatos, nos Municípios de Santana do Acaraú, Camocim e Itapajé, todos na Região Norte.





Execuções sumárias





Em Caucaia, dois crimes de morte ocorreram no intervalo de 40 minutos. O primeiro crime ocorreu por volta de 17h50 nas proximidades de uma faculdade, onde um jovem de 19 anos, identificado como Francisco Edson de Sousa da Silva, foi assassinado com vários tiros depois de atender a uma ligação no seu celular. A Polícia desconfia de que ele teria sido atraído para o local onde acabou sofrendo uma emboscada e foi executado com vários tiros, caindo morto próximo à Avenida Coronel Correia. O rapaz tinha antecedentes criminais por roubo.





Em seguida, às 18h30, um segundo crime de morte aconteceu em Caucaia. Um adolescente de 17 anos, identificado como Thiago da Silva, foi morto com vários disparos de pistola no Parque Guadalajara, proximidades da Estação do Metrô, no Distrito de Jurema. Após a execução, os assassinos arrastaram o corpo por vários metros e o deixaram sobre os trilhos da linha férrea.





Já no começo da manhã desta quinta-feira (14), mais um crime ocorreu em Caucaia. Um homem foi morto, a tiros, por volta de 7h30, na esquina das ruas Porcina Leite e C, no Parque Soledade. A vítima não foi, ainda, identificada.





Sertão





No Município de Itapajé (a 124Km de Fortaleza), um homem identificado apenas por “Marquinhos” foi morto, a tiros, na noite desta quarta-feira. O assassinato aconteceu nas proximidades do Condomínio Residencial Alcebíades Barreto, no bairro dos Ferros.





Em Camocim (a373Km de Fortaleza), um assassinato ocorreu por volta de 10 horas, quando a Polícia Militar foi acionada para ir até a localidade de Salgado do Guriú, na zona rural, onde o corpo de um homem, apresentando marcas de violência, foi encontrado em meio a um matagal nas margens de uma estrada que dá acesso ao vizinho Município de Jijoca de Jericoacoara. A Polícia identificou a vítima como Elias Bernardo Moura do Nascimento, 37 anos, morto com um tiro na cabeça.





Em Santana do Acaraú (a 229Km de Fortaleza), a Polícia registrou um assassinato por volta de 16 horas. Um homem foi assassinado a tiros. (Fernando Ribeiro)