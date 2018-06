CARNIFICINA NO CEARÁ: FIM DE SEMANA DEIXA 44 PESSOAS ASSASSINADAS

O Ceará sofreu mais um fim de semana violento, com, ao menos, 44 casos de assassinatos entre a sexta-feira (8) e o começo da madrugada desta segunda (11). Foram registrados 13 homicídios na Capital, além de 21 no interior do estado e mais 10 casos na Região Metropolitana de Fortaleza.





Em Fortaleza, os 13 assassinatos aconteceram nos seguintes bairros: Antônio Bezerra (2), Siqueira (2), Bom Jardim (2), Carlito Pamplona, Moura Brasil, Centro, Manuel Dias Branco, Vila Velha, Dom Lustosa e Barra do Ceará.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram registrados 10 assassinatos nos seguintes Municípios: Caucaia (4), Aquiraz (2), Horizonte (2), Chorozinho e Itaitinga.





No Interior Sul, 11 pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Juazeiro do Norte (4), Tabuleiro do Norte, Crato, Mauriti, Acopiara, Iguatu, Tauá e Quixadá.





No Interior Norte foram outros 10 homicídios nos seguintes Municípios: Sobral (2), Coreaú, Itarema, Acarape, Barreira, Redenção, Ocara, Canindé e Ipaporanga.





Em Juazeiro do Norte, quatro pessoas foram mortas somente na última sexta-feira (8).





Veja os nomes das vítimas de assassinatos no Interior já identificadas:





- Adriano Cavalcante da Silva, 24 anos (bala) – Bairro Limoeiro/Sede (Juazeiro do Norte)





- Josué de Lima da Silva, 25 anos (bala) – Bairro Limoeiro/Sede (Juazeiro do Norte)





- Jean Carlos Batista de Andrade, 37 anos (bala) – Centro/Sede (Tabuleiro do Norte)





- Cleison Barbosa Rodrigues, 17 anos (bala) – Bairro Pio XII/Sede (Juazeiro do Norte)





- José Geraldo da Silva Júnior, 18 anos (bala) – Bairro Santa Teresa/Sede (Juazeiro do Norte)





- Luiz Fernando dos Santos Honório, 19 anos (bala) – Bairro Alto da Penha/Sede (Crato)





- Paulo Anastácio de Sousa, 21 anos (bala) – Centro/Sede (Mauriti)





- Francisco José Lourenço da Silva, 19 anos (bala) Distrito Monte Alegre (Canindé)





- Francisco Jônathas de Lima, 26 anos (bala) – Av. Perimetral/Sede (guatu)





- Francivaldo Torquato Rodrigues, 33 anos (facadas) – Sede/Tauá





- Emílio Teófilo da Silva, 33 anos (bala) – Bairro do Dert/Sede (Quixadá)





- Francisco Lucas Rodrigues da Silva, 21 anos (espancamento) – Sede/Cadeia Pública (Ipaporanga).





Fonte: Fernando Ribeiro