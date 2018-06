Casal é vítima de duplo homicídio em Fortaleza

Policiais militares estiveram no local com intuito de prender os suspeitos do crime, mas nenhum deles foi localizado.

Um casal foi alvejado, na noite deste sábado (23) enquanto estava dentro de um carro, no bairro Aerolândia. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas foram surpreendidas por homens armados que chegaram em um outro veículo.





A Pasta informou que o bando efetuou disparos contra Francisco Wellington Nascimento de Souza, de 34 anos, e contra uma mulher, que chegou a ser socorrida por uma ambulândia do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu na unidade de saúde. A identificação da segunda vítima não foi revelada.





No veículo alvejado havia uma terceira pessoa. De acordo com a Pasta, este era um adolescente, que não sofreu ferimentos. Policiais militares estiveram na área realizando buscas para prender os autores da morte múltipla. No entanto, nenhum suspeito foi localizado.





Conforme a Secretaria, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local, onde colheu indícios que devem auxiliar a investigação. Um inquérito policial foi instaurado com o objetivo de identificar a motivação do crime. (Diário do Nordeste)