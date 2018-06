Ceará festeja Moses Rodrigues em mais um aniversário

As comemorações do aniversário do deputado Moses Rodrigues, ocorridas nesta quarta-feira (6), em Sobral, tiveram uma conotação muito além de política. O que predominou, na verdade, e que sensibilizou o parlamentar foi a grande quantidade de manifestos de parabéns e enaltecimento ao seu trabalho pelo povo cearense, vindos dos mais diversos recantos do Estado, o que serviram para comprovar que ele está bastante respaldado para o embate eleitoral de outubro.





Moses Rodrigues está na relação dos políticos mais destacados do Ceará no cenário político nacional, sendo reconhecido como o maior carreador de recursos para seu Estado, no atual mandato, para onde já destinou ao menos R$ 200 milhões distribuídos em projetos para Sobral e outras dezenas de municípios cearenses.