Ceará registra 150 mortos em 25 chacinas ocorridas entre 2015 e 2018

No intervalo de três anos e meio – entre janeiro de 2015 e junho de 2018 – nada menos, que 150 pessoas foram mortas em 25 casos de chacinas no Ceará. A mais recente matança coletiva ocorreu na noite de ontem (28), quando quatro pessoas acabaram executadas sumariamente, a tiros, na periferia da cidade de Quixeramobim, no Sertão Central (a 201Km de Fortaleza).





Somente neste primeiro semestre de 2018, cinco chacinas deixaram 39 mortos no Ceará, sendo dois casos em Fortaleza (nos bairros Cajazeiras e Benfica), um na Região Metropolitana (em Maranguape) e dois no interior (nos municípios de Itapajé e Quixeramobim).





A chacina com maior número de vítimas na história do estado aconteceu em fevereiro último, quando 14 pessoas, a maioria mulheres jovens, foram fuziladas por membros de uma facção criminosa em uma casa de forró denominada de “Forró do Gago”, localizada na comunidade Barreirão, bairro Cajazeiras, na zona Sul da Capital.





Em dois dias (21 e 22) de maio de 2016, 14 presos foram assassinados em presídios da Grande Fortaleza, durante uma rebelião orquestradas por facções criminosas durante a greve dos agentes penitenciários.





Em novembro de 2015, 11 pessoas foram assassinadas, supostamente, por policiais militares, numa represália pela morte de um PM. A matança aconteceu nas ruas dos bairros Curió, São Miguel e Lagoa Redonda, ficando conhecida como a Chacina do Curió. O Ministério Público denunciou de PMs pelos crimes. Eles tiveram prisão preventiva decretada, passaram mais de um ano recolhidos no Presídio Militar e agora aguardam o julgamento em liberdade.





Em novembro do ano passado, quatro adolescentes infratores, que estavam recolhidos em um centro educativo para cumprir medidas socioeducativas, no bairro Sapiranga-Coité, em Fortaleza, foram seqüestrados por uma facção e assassinados.





No Benfica





Já na noite de 9 de março último, sete jovens foram assassinados no bairro Benfica, na zona Central de Fortaleza.





Em Itapajé, uma briga entre detentos da cadeia pública, integrantes de facções criminosas rivais, deixou 10 mortos na manhã do dia 29 de janeiro, apenas dois dias após a chacina no “Forró do Gago”.





Veja a seguir o resumo de todos os casos de chacinas ocorridas no Ceará entre 2015 e 2018:





2015





1 - Dia 14 de abril/2015 – Seis pessoas foram mortas no Distrito de Aprazível, no Município de Sobral (224Km de Fortaleza). Quatro corpos foram encontrados dentro de uma casa e mais dois em um matagal, no município vizinho de Meruoca. Vítimas: Bruno Pedro da Silva, Benedito Gomes da Silva, Aureliano da Silva Ribeiro, Antônio Geovane Nascimento de Sousa, Antônia Emilly Farias da Silva, Patrícia Farias da Silva e José Alves.





2 - Dia 15 de maio/2015 – Quatro pessoas foram mortas dentro de um bar no Distrito de São Raimundo, na zoina rural do Município de Limoeiro do Norte, na Região do Vale do Jaguaribe (300Km de Fortaleza). Vítimas: José Álisson Marques maia, Jorge Luiz da Silva, Francisco Edson de Sousa e Paulo Antônio Portela.





3 - Dia 11 de agosto/2015 – Chacina na Comunidade da Estiva, no bairro Mucuripe, na zona Leste de Fortaleza. Cinco pessoas foram executadas em um beco, por ordem de traficantes. Vítimas: Emílio de Paula Costa, Francisco Marismar Alves dos Santos, Raimundo Nonato Pereira Júnior, Rafael Guedes Nogueira e Maurício Cassimiro da Silva.





4 - Dia 30 de agosto/2015 – Cinco pessoas foram executadas na Comunidade da Cinquentinha, no bairro Jardim das Oliveira, por ordem de traficantes. Vítimas: Lucas Gomes Lima de Santana, Paulo César Lira Ramalho, Francisco Jonathan Lopes, Francisco Carlos Pereira de Lima e Elvis Inácio Barbosa.





5 - Dia 12 de novembro/2015 – A maior chacina no ano, quando 11 pessoas foram assassinadas na Grande Messejana. Os crimes ocorreram nas comunidades do Curió, Lagoa Redonda e Conjunto São Miguel. Vítimas: Antônio Álisson Inácio Cardoso, Marcelo da Silva Pereira, Patrício João Pinho Leite, Francisco Elenildo Pereira Chagas, Jandson Alexandre de Sousa, Valmir Ferreira da Conceição, Marcelo da Silva Mendes, Pedro Alcântara Barroso do Nascimento, Alef Sousa Cavalcante, Renaylson Girão da Silva e Jardel Lima dos Santos.





6 - Dia 27 de novembro/2015 – Cinco pessoas foram mortas num confronto com a Polícia Militar na localidade de Serra do Vento, no Município de Redenção (52Km de Fortaleza). Vítimas: Marcos Alessandro Arcelino da Silva, Raimundo Nonato Coelho de Andrade, Pedro Antônio do Nascimento, Manoel Alves de Sousa e Jardeline Alexandre de Sousa.





7 - Dia 25 de dezembro/2015 – Cinco pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em consequência de uma chacina ocorrida dentro de um bar na Rua Francisco Calaça, no bairro Colônia, na zona Oeste de Fortaleza. Vítimas: Fábio da Silva Rodrigues, Tiago dos Santos Melo, Douglas Sales Pereira, Francisco Aílton Flor Inácio e João Lucas Farias de Sousa.





2016





8 – Dias 21 e 22 de maio/2016 – Uma mega-rebelião em várias unidades do Sistema Penitenciário da Região metropolitana de Fortaleza resultou numa matança nas unidades. Conforme dados da Secretaria da Justiça e da Cidadania (Sejus), no total, 14 presos foram mortos, sendo apenas 9 deles identificados como: Roberto Bruno Agostinho dos Santos, 33 anos; Rian Pereira Paz, 33 anos; Daniel de Sousa de Oliveira, 22 anos; Douglas Matos Ferreira, 21; Luan Brito da Silva, 21; Paulo César de Oliveira, 46; Francisco Clenildo Felipe Costa, 40; Daniel Henrique Maciel dos Santos, 26; e Diego Martins da Silva, 31 anos.





9 – Dia 8 de julho/2016 – Quatro pessoas são assassinadas, a tiros, em uma residência na Rua Campos do Jordão, no bairro Timbó Velho, no Município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os mortos foram identificados como: Diego Alves de Paula, 21 anos; Nolberto Estevam Sousa, 17; Bruno Hudson Oliveira da Silva, 17; e Francisco Emanuel Freitas da Silva, 18.





10 – Dia 3 de outubro/2016 – Quatro presos são assassinados e os corpos queimados durante uma briga entre detentos da Casa de Privação Provisória da Liberdade Três (CPPL 3), no Município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





2017





11– Dia 20 de fevereiro 2017 – Cinco pessoas são assassinadas em um condomínio popular Leonel Brizola, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Vítimas foram identificadas como Jéfferson Nazário Gomes de Oliveira Carvalho, Alan Lima dos Santos, Francisco Max da Silva Ângelo, Valdirene do Nascimento Ribeiro e Leonardo de Sousa Lopes dos Santos





12 – Dia 1º de abril/2017 – Sete pessoas foram mortas durante um confronto entre a Polícia e uma quadrilha de assaltantes de bancos na cidade de Jaguaruana (a 183Km de Fortaleza). O bando foi surpreendido na madrugada ao invadir a cidade e atacar duas agências bancárias simultaneamente. Dos sete mortos, seus eram componentes do bando. A sétima vítima era um cidadão, atingido por bala perdida. Dos sete mortos, seis foram identificados: Ita Alves de Oliveira, Guilherme Santos da Silva, Ediondas Duarte Costa Júnior, Tailton Tamaris de Sousa, Luciano Sebastião de Araújo e Francisco Francileudo Gomes da Silva (este último era o cidadão atingido por bala perdida).





13 – Dia 16 de abril/2017 – Quatro pessoas morreram numa troca de tiros entre policiais e bandidos na localidade de Sítio Capim Grosso, na zona rural do Município de Russas (a 163Km de Fortaleza). A chacina começou quando bandidos mataram o policial militar soldado Menandro Cavalcante Nunes. Houve revide e outras três pessoas foram assassinadas. Apenas uma das três foi identificada. Tratava-se de Deivyde Aless Romão da Silva.





14 – Dia 3 de junho/2017 – Seis pessoas foram mortas em uma casa de praia no Porto das Dunas, no Município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A chacina teria sido um “acerto de contas” entre facções criminosas. Foram mortas as seguintes pessoas: Davi Saraiva Benigno, Nilo Barbosa do Nascimento, Mateus de Matos Monteiro, Fernando dos Anjos Rodrigues Júnior, Klysmann Menezes Cavalcante e Edmilson Magalhães.





15 – Dia 7 de junho/2017 – Quatro bandidos foram mortos em uma troca de tiros com policiais civis na estrada da Riviera, no Distrito de Tapera, no Município de Aquiraz. Segundo a Polícia, a quadrilha iria praticar uma chacina. O principal alvo do bando era um traficante do bairro Lagamar. Ele e seus comparsas seriam executados sumariamente.





16 – Dia 12 de junho/2017 – Cinco pessoas são mortas a cidade de Horizonte. Os mortos foram identificados como: Herton Ricardo da Silva Menezes, Bruna Érica Viana de Souza, Rafaela Alves Silveira, Marcilândio Cavalcante de Sousa, e uma criança de 3 anos, o menino Gabriel de Souza Moura, filho de Bruna.





17 – Dia 20 de julho/2017 – Quatro jovens executados a tiros, em Paraipaba. O crime ocorreu no começo da madrugada, no bairro Gurita, na entrada da cidade. Os quatro mortos foram identificados como Rodrigo Araújo dos Santos, 23; Claiver Braga de Almeida, 16 anos; Felipe de Sousa Oliveira e Rangel Pereira Batista. Uma jovem, identificada como Maria Valéria Ramos do Nascimento, 22 anos, foi baleada. Criminosos usaram pistolas de calibre Ponto 40 e 380.





18 – 30 de julho/2017 – Um confronto entre a Polícia e assaltantes de bancos termina com cinco mortos, fato ocorrido na lolidade de Sítio Volta, na zona rural do Município de Aracati. Criminosos trocaram tiros com patrulhas do Comando Tático Rural (Cotar).





19 – 12 de novembro/2017 – Quatro adolescentes são sequestrados e mortos depois que uma quadrilha ligada a uma facção invadiu o Centro de Semiliberdade Irmã Martir Francisca, no bairro Sapiranga-Coité, em Fortaleza. A ação foi uma represália de uma facção criminosa.





20 – 4 de dezembro/2017 – Uma mulher e seus três filhos (crianças) foram mortos a golpes de faca e os corpos incendiados dentro de uma residência na zona rural do Município de IPUEIRAS. O autor do crime foi o ex-companheiro da mulher, revoltado com o fim do relacionamento.





2018





8 de janeiro/2018 – Na localidade Serra Pelada, zona rural do Município de Maranguape, na RMF, uma chacina dentro de uma residência deixou quatro homens mortos. A matança teve relação com a guerra entre facções criminosas. Os quatro mortos foram identificados como: Joaquim Monteiro da Silva Neto, João Lucas de Sousa Morais, Antônio Hberson Brito Jacinto e Rhuan Ferreira de Sena.





27 de janeiro/2018 – Uma matança aconteceu na casa de shows “Forró do Gago”, na comunidade Barreirão, bairro Cajazeiras, em Fortaleza, com 14 pessoas assassinadas, sendo oito mulheres e seis homens, se constituindo na maior chacina já ocorrida no Ceará nos últimos anos. Os mortos foram: Maíra Santos da Silva, Maria Tatiana da Costa Ferreira, Brenda Oliveira de Menezes, Raquel Martins Neves, Luana Ramos da Silva, Renata Nunes de Sousa, Marisa Mara Nascimento da Silva, Edneusa Pereira de Albuquerque, José Jéfferson Sousa Ferreira, Wesley Breno Santos Nascimento, Natanael Abreu da Silva, Antônio Gilson Ribeiro Xavier, Raimundo da Cunha Dias e Antônio José Dias de Oliveira.





29 de janeiro/2018 – Durante uma briga entre presos da Cadeia Pública da cidade de Itapajé (a 124Km de Fortaleza), 10 detentos foram assassinados a golpes de “cossocos”, facas, punhais e outros instrumentos. Matança ligada à guerra das facções. Os mortos foram: Alex Alan de Sousa Silva, Francisco Emanuel de Sousa Araújo, William Aguiar da Silva, Francisco Hélder Martins Miranda, Carlos Bruno Lopes da Silva, Caio Mendes Mesquita, Francisco Mateus da Costa Mendes, Francisco Davi de Sousa Mesquita, Manuel da Silva Viana e Francisco Elenilson de Sousa Braga.





9 de março/2018 – Sete pessoas foram assassinadas no bairro Benfica, em Fortaleza, por conta de uma rivalidade de facções criminosas. A matança começou na Praça da Gentilândia e se estendeu pelas ruas próximas, atingindo também a sede de uma torcida organizada de futebol (TUF). Os mortos eram: Antônio Igor Moreira e Silva, Emilson Bandeira de Melo Júnior, Carlos Victor Menezes Barros, Pedro Braga Barroso Neto, Joaquim Vieira de Lucena Neto, Adenilton da Silva Ferreira e José Gilmar Furtado de Oliveira Júnior.





28 de junho/2018 – Quatro pessoas são mortas a tiros dentro de um barraco em um assentamento nos arredores da cidade de Quixeramobim (três mulheres e um homem).





TOTALIZAÇÃO:





- 2015 (7 CHACINAS COM 41 MORTOS)





- 2016 (3 CHACINAS COM 22 MORTOS)





- 2017 (11 CHACINAS COM 48 MORTOS)





- 2018 (5 CHACINAS COM 39 MORTOS)





(Fernando Ribeiro)