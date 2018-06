Chacina em Quixeramobim: três mulheres e um homem foram assassinados em assentamento do MST

Três mulheres e um homem foram assassinados a tiros no início da noite desta quinta-feira (28) em Quixeramobim. De acordo com as informações preliminares da Polícia, a chacina ocorreu por volta das 19h30 no Assentamento Irmã Tereza, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no bairro Conjunto Esperança, na periferia da cidade. As identidades das vítimas e os motivos do crime ainda são desconhecidos.





As vítimas estavam em uma das barracas quando foram surpreendidas e executadas por um grupo de homens armados. Ao ouvirem o tiroteio, os vizinhos correram. Pouco tempo depois, equipes do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) chegaram ao local. A área foi isolada. Uma equipe de investigadores da Polícia Civil também seguiu para o local da chacina.





Segundo um investigador, aparentemente as pessoas executadas não são assentados e nem trabalhadores rurais. As vítimas são jovens, na faixa etária dos 16 aos 20 anos. O corpo do rapaz foi encontrado ao lado de um colchão. As três mulheres estava juntas, no banheiro do barraco. No quintal, foram encontradas as iniciais C.V., possível referência à facção criminosa Comando Vermelho, pintadas com spray.





Guerra entre facções





Nesta semana dois homens já haviam sido assassinados em Quixeramobim. Uma das vítimas foi o estudanteDheivison Kelvin Rodrigues da Silva, conhecido por “Deivinho“, 21 anos de idade. Ele retornava para casa, no no mesmo bairro onde ocorreu a chacina, no Conjunto Esperança, quando foi abordado por dois homens e alvejado com 18 disparos de pistola.





O outro crime de morte foi praticado no início da madrugada do dia anterior (25). O servente de pedreiro Leandro Vidal dos Santos, 24 anos, foi assassinado dentro da sua residência, no conjunto Jardim Norte I. Familiares da vítima informaram à Polícia que dois homens arrombaram a porta de entrada da casa e, em seguida, a porta do quarto da vítima, que estava dormindo Ele foi executado com 24 tiros de pistola calibre 380.





As investigações ainda estão sendo realizadas, todavia, pelas características das execuções, estas duas mortes também podem estar relacionadas à guerra entre integrantes do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital (PCC).