Cid Gomes afirma que vive com R$ 20 mil por mês, mas a conta não fecha

Ex-governador, com esse dinheiro, não consegue pagar empréstimo no BNB, muito menos quitar multa eleitoral.



O ex-governador Cid Gomes (PDT), em toda oportunidade que tem, diz viver com R$ 20.900 mensais, dinheiro que vem do aluguel de um galpão à Itaipava em Sobral.





O Ceará News 7 fez as contas e viu que o FG precisa ter outra fonte de renda para honrar as dívidas.









Economia doméstica mensal de Cid





* Condomínio – R$ 1.500





* Creche, colégio e faculdade dos filhos – R$ 5.000





* Duas empregadas domésticas – R$ 4.000





* Diesel e gasolina para dois carros – R$ 1.500





* Plano de saúde para cinco pessoas -R$ 4.000





* Energia – R$ 900





* Internet, TV a cabo, celular, Netflix, assinatura de jornais – R$ 1.000





* Supermercado – R$ 3.000





Total = R$ 20.900





Homem seguro





Com esses gastos mensais, Cid não pode andar em bons restaurantes, usar boas roupas, bons sapatos, bons perfumes — tudo o que ele gosta. O FG, para viver com R$ 20.900 por mês, também não poderia pagar hotel, viajar, comprar roupas para a ex-primeira-dama — tudo o que ele faz. Sem falar nos cartões de crédito e na alimentação dos seguranças que fazem sua proteção.





Também com essa renda, Cid não conseguiria pagar a parcela do empréstimo de R$ 1.3 milhão que pegou no BNB para construir o galpão que aluga à Itaipava. Estima-se que o ex-governador precisa desembolsar R$ 12 mil por mês para o banco.





Além disso, com o dinheiro que rebe todo mês do galpão, Cid não conseguirá quitar dívida na Justiça (multa eleitoral) por “prática de conduta vedada a agente público durante as Eleições 2014”. Ele solicitou o parcelamento em 120 vezes, R$ 5.320,50 mensais, para ficar limpo.





Em tempo





A Justiça quer que Cid apresente a declaração de imposto de renda para saber como ele fará o malabarismo para pagar o que deve. Se o juiz não engolir a história, o FG terá de realizar vaquinha para pagar a multa e obter a quitação eleitoral.