COMUNICADO SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE) informa, por meio da Gerência de Água, paralisação temporária no abastecimento dos bairros Distrito Industrial, Sinhá Sabóia, Cohab I, Cohab II e distrito de Caioca, nesta quinta-feira (07/06), em virtude de vazamento, nas imediações do Supermercado Assaí, na adutora que alimenta a rede do Distrito Industrial.





A estimativa é de que os reparos sejam concluídos até às 18h de hoje. Depois desse horário, a distribuição de água voltará gradativamente em todas as áreas atingidas.





O SAAE pede a compreensão dos moradores e destaca que trabalha para garantir água para todos os moradores de Sobral com regularidade, qualidade e segurança.





Para reclamações, solicitações, sugestões ou esclarecimentos, a população pode entrar em contato com o SAAE pelos canais de atendimento: 0800.283.0195 - (88) 3677-9130 – www.saaesobral.com.br