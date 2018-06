Convidados passaram fome durante casamento de Isis Valverde

O detalhe foi apontado pela jornalista Fabíola Reipert, do quadro A Hora da Venenosa.

O casamento dos sonhos de Isis Valverde ainda está dando o que falar. Realizado no último domingo (10/6), a cerimônia reuniu grandes celebridades, incluindo Juliana Paes, que iniciou a primeira polêmica ao surgir trajando um vestido branco/nude.





Depois de outro detalhe informando que os convidados sentiram cheiro de maconha durante o evento, mais um fator foi apontado pela jornalista Fabíola Reipert. De acordo com a apresentadora do quadro A Hora da Venenosa, muita gente no casamento da atriz passou fome.





Segundo Fabíola, os convidados precisaram recorrer a uma rede de fast food para suprir a pouca comida distribuída no casório de Isis com o modelo André Resende.





