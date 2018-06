Copa do Mundo 2018: confira tabela com datas e horários dos jogos

Copa do Mundo de 2018 da Rússia terá largada no dia 14 de junho, mas os grupos com as seleções já foram sorteados, e os horários das partidas da primeira fase divulgados.





Serão oito grupos, com quatro seleções cada, sendo que nenhum dos grupos da primeira fase da Copa do Mundo possui duas seleções campeãs mundiais.





Maior campeão do torneio, o Brasil ficou no grupo E e tentará o hexacampeonato. A última vez que a seleção canarinha sagrou-se campeã na disputa foi em 2002, com uma vitória por 2 x 0 na final contra a Alemanha. Desde então, foram duas eliminações nas quartas-de-final para França e Holanda, em 2006 e 2010, respectivamente; e a goleada por 7x1 contra a Alemanha nas semi-finais da Copa de 2014, realizada no Brasil.





Veja tabela:





1ª fase - Grupos

Fonte: Catraca Livre