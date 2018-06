Criança é salva de tiro durante assalto por uma garrafinha plástica que levava para a escola

Uma simples garrafinha plástica pode ter salvado a vida de uma criança de 3 anos de idade, evitando mais uma morte por bala perdida nas ruas de Fortaleza. O fato curioso ocorreu no começo da tarde desta quarta-feira (6) na zona Sul da Capital, quando um sargento da Polícia Militar saía de casa para ir deixar as duas filhas na escola, e acabou sendo atacado por assaltantes.





O fato ocorreu no Conjunto Novo Mondubim. O PM (identidade preservada) estava saínde de sua residência com a filha mais nova, de apenas 3 anos de idade; e com a mais velha, uma adolescente de 13 anos. No momento em que ele entra no carro, percebe a chegada brusca de dois homens numa motocicleta. O militar percebeu que se tratava de um assalto e buscou abrigo para reagir contra os criminosos e salvar suas filhas.





Ao perceber a atitude do PM, o assaltante que estava na garupa da motocicleta descarregou sua arma contra o veículo do militar. Foram seis tiros. Um deles acertou uma garrafinha plástica com água que estava com a menina de 3 anos e a bala mudou a trajetória. A menina se salvou. Já a irmã dela, de 13 anos, sofreu um tiro de raspão no abdome, foi levada um hospital e já recebeu alta.





Prendeu o ladrão





Após proteger as crianças, o militar perseguiu os criminosos e acabou prendendo um deles, identificado como Elano Bastos Gomes, 30 anos, que já possui extensa ficha de crimes. Com ele, foi apreendida a arma com as cápsulas das balas que ele havia disparado contra o PM e as crianças. O parceiro dele, que pilotava a moto, conseguiu fugir, mas já foi identificado e está sendo procurado.





A Polícia deteve também um homem que estava nas proximidades do local do atentado. O suspeito dirigia um veículo HB20 e, supostamente, estaria dando “cobertura” aos assaltantes na motocicleta. O caso ainda está sendo investigado. (Fernando Ribeiro)