Cristiano Ronaldo iguala recorde de Pelé e Klose em Copas do Mundo

Cristiano Ronaldo precisou de apenas quatro minutos contra a Espanha para igualar o recorde de lendas como Pelé, Uwe Seeler e Miroslav Klose. O atacante chegou à sua quarta Copa do Mundo seguida marcando gols. Ele anotou um tento em cobrança de penalidade, um em frango de de Gea e outro de falta no duelo válido pela primeira rodada do Grupo B.





CR7 chegou a seis gols marcados em Mundiais (quatro em cobranças de pênaltis), em um total de 14 partidas. A média de 0,42 tento por duelo é pouco mais da metade da marca total de sua carreira, 0,71 – 657 em 914 jogos.





Além disso, português marcou em outras quatro edições da Eurocopa que jogou: 2004, 2008, 2012 e 2016.





Em 2006, na Alemanha, Ronaldo balançou a rede apenas uma vez, de pênalti, ainda na primeira fase, contra o Irã – completando placar em jogo que Portugal já vencia por 1 a 0.





Quatro anos depois, na África do Sul, já depois de sua primeira Bola de Ouro, o português voltou a marcar apenas uma vez, contra a fraca seleção da Coreia do Norte, e viu seu país cair nas oitavas de final, diante a Espanha.





Já no Brasil, em 2014, novamente apenas um gol, contra Gana, e resultado coletivo ainda pior: eliminação na fase de grupos. (Msn Notícias)