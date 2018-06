Defensoria Pública levará serviços jurídicos aos moradores do Residencial Nova Caiçara

Em parceria com a Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social (Sedhas), a Defensoria Pública do Ceará promoverá, neste sábado (09/06), o evento "Defensoria em Movimento", ação que objetiva levar serviços jurídicos para os municípios cearenses. As atividades acontecerão no Residencial Nova Caiçara (Av. dos Ipês, ao lado do CEI Miguel Silva), de 8h às 13h.





As ações serão realizadas em um caminhão baú climatizado, equipado com computadores, impressoras, internet, elevador para cadeirantes e todo o material necessário para o atendimento ao público. A estrutura deve permitir identificar e adotar as providências jurídicas cabíveis, com o peticionamento das ações, ou tomar as medidas extrajudiciais competentes, inclusive na mediação de conflitos ou outros encaminhamentos adequados.





Entre as questões trabalhadas, os moradores interessados podem receber assistência em problemas como direito de família (divórcio, pensão ou guarda de filhos, por exemplo), problemas na garantia de benefícios e outros. “A vinda do 'Defensoria em Movimento' para Sobral é uma grande oportunidade de aproximação entre os defensores públicos e seus assistidos, o que repercute na relação de confiança que é tão necessária para que as pessoas se sintam encorajadas a buscar seus direitos”, disse a defensora pública e supervisora da Defensoria em Sobral, Emanuela Vasconcelos, que compõe a organização do evento, juntamente com o defensor Igor Barreto.





O secretário dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social, Júlio César da Costa Alexandre, se mostrou satisfeito em colaborar com o evento. "O Residencial Nova Caiçara é um bairro novo, em processo de formação de identidade: portanto, toda intervenção direta dos órgãos públicos que resulte em serviço para a comunidade terá sempre a nossa parceria e disposição em colaborar. Por isso, recebemos com alegria o convite da supervisora Emanuela Vasconcelos e estamos colaborando com a logística e mobilização dos moradores", disse Alexandre.