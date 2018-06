Deputado Moses articula com Governo Federal ajustes em Medida Provisória que reduz recursos para cultura e esporte

Na tarde desta quarta-feira (13), o Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB-CE) participou de uma reunião com o Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira. Em pauta, ajustes no texto da Medida Provisória 841, que cria o Fundo Nacional de Segurança Pública, e que reduz, drasticamente, a participação do Fundo Nacional de Cultura e do Ministério do Esporte na receita das loterias federais.





A reunião foi agendada após o parlamentar cearense demonstrar apoio ao tema. “Fui procurado pelo presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Robson Aguiar, e pelo presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), Alim Maluf. Eles me solicitaram ajuda para que possamos modificar a MP durante sua tramitação no Congresso Nacional e assegurar a manutenção do financiamento para esporte e cultura”, destacou Moses.





Na terça-feira, 12, o parlamentar se reuniu com o Ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun. ”Solicitei uma audiência com o Ministro, porque entendo que área de segurança merece receber investimentos urgentes e prioritários do Poder Público, no entanto, não podemos concordar com a decisão de retirar recursos da cultura e dos esportes, duas ferramentas poderosas contra a criminalidade e a violência”, finalizou o deputado.