Deputado Moses Rodrigues participa de entrega de casas populares em Pacatuba

Nesta sexta-feira, 29, o deputado federal Moses Rodrigues (MDB/CE) participou, em Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza, da entrega de 257 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida. A solenidade foi acompanhada pelo Prefeito Carlomano Marques, pelo vice-prefeito Alexandre Portela, pela primeira-dama e secretária de Assistência Social, Selma Cardoso, pelo chefe de gabinete, Rafael Marques, pela vice-governadora, Izolda Cela, e pelo deputado estadual, Leonardo Araújo.





As unidades foram construídas no Jereissati III e atenderão a famílias que viviam em situação de vulnerabilidade. ”Para nós é uma imensa satisfação poder concretizar o sonho da casa própria para centenas de famílias de Pacatuba. Essa conquista é festejada por todos nós que acreditamos no projeto político do Prefeito Carlomano Marques”, destacou Moses Rodrigues.