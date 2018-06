Deputado Moses volta ao DNIT e cobra duplicação da BR-222

Na última terça-feira, 05, o Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB-CE) participou de uma reunião na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em Brasília, para tratar das obras de duplicação da BR-222, no trecho que liga Caucaia (BR-020) a entrada Porto do Pecém. A reunião foi acompanhada pelo Diretor Geral do DNIT, Halpher Luiggi, e pelo superintendente regional do Departamento no Estado do Ceará, Francisco José Caminha Almeida.





Durante o encontro, que foi acompanhado por dois engenheiros do Departamento, o parlamentar cearense também tratou do inicio das obras no trecho entre os quilômetros 11 ao 20, que não tiveram início por falta de autorização da FUNAI. “Foi um encontro bastante proveitoso. Em nossa reunião, tratamos das obras no trecho entre os quilômetros 20 ao 35, que já estão em andamento, e buscamos unir forças para que a FUNAI possa estar autorizando o início das obras no trecho localizado na Caucaia”, destacou Moses.





Ainda no DNIT, Moses solicitou a instalação de um redutor de velocidade na BR-116, no KM-93, no distrito de Cristais, em Cascavel, em frente a Escola de Ensino Fundamental Paulo Sarasate. “Essa é, sem dúvidas, uma conquista para aquela região, já que muitas famílias com crianças precisam passar, diariamente, por ali. É um pedido recente, mas de grande importância para os moradores da localidade”, finalizou Moses Rodrigues.









Em 2015, Moses destinou R$ 1 milhão em recursos, através de emenda individual, para a realização de estudos de viabilidade técnica de outro trecho da rodovia, que em início na rotatória do Porto do Pecém até o município de Sobral, no KM-222, um dos mais importantes para o escoamento e distribuição de cargas no Ceará.