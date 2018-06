Detento é decapitado durante rebelião em penitenciária do Cariri

24 detentos haviam fugido da unidade na última terça-feira, 19.

Antônio Alex Macedo Pinheiro foi encontrado morto na Penitenciária Industrial Regional do Cariri (Pirc), em Juazeiro do Norte. O caso foi registrado por volta das 3 horas da madrugada desta quinta-feira, 21.





A Secretaria da Justiça e Cidadania confirmou o óbito e informou que, durante a madrugada, os internos da Vivência 2 quebraram os cadeados das celas e começaram uma rebelião na unidade.





Ela foi controlada com o apoio da Polícia Militar. Os agentes do plantão identificaram o corpo no chão da quadra da Vivência. Os procedimentos de investigação estão em andamento. Conforme o órgão, Alex tinha 24 anos e respondia na Justiça pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.





Essa é a segunda ação criminosa na Pirc em menos de 72 horas. Vinte e quatro detentos fugiram da unidade e 13 deles foram recapturados. O caso aconteceu na tarde da última terça-feira, 19. No entanto, houve a contagem dos detentos e só foi divulgado o número exato de foragidos nesta quarta-feira, 20.