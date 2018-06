Diplomação dos vereadores mirins de Sobral será nesta quarta-feira (20)

A Câmara Municipal de Sobral promoverá, nesta quarta-feira (20/06), às 18h, a solenidade de diplomação dos 21 vereadores mirins e suplentes eleitos para compor a primeira Câmara Mirim de Sobral, no Plenário 5 de Julho. A posse será realizada no dia 3 de julho, dentro das comemorações do aniversário de Sobral.





As eleições foram realizadas no dia 8 de junho, quando estudantes de escolas públicas municipais e privadas elegeram representantes de cada um dos 18 estabelecimentos de ensino, além de um representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Sobral.





O Programa Câmara Mirim, instituído pelo decreto legislativo nº 747/18, de 7 de maio de 2018, visa estimular a participação política dos estudantes sobralenses. O vereador mirim terá um mandato com um ano de duração. Durante esse período, deverá participar das sessões que serão realizadas na primeira quarta-feira de cada mês e apresentar proposições que visem ao interesse coletivo, além de cumprir o Regimento Interno da Câmara Mirim.





- Veja os vereadores mirins e suplentes eleitos:





1. Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria Dias Ibiapina

Vereador: Wesley Clarindo De Castro

Suplente: Thais Hellen Rodrigues Trajano





2. Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria Dorilene Arruda Aragão

Vereadora: Valesca Oliveira Prado

Suplente: Lidomar Matos da Silva





3. Escola Professor Gerardo Rodrigues de Albuquerque

Vereadora: Emanuelle de Sousa Gomes

Suplente: Luiz Henrique Carneiro Silva





4. Escola José Parente Prado

Vereadora: Maria Clara da Silva Ripardo

Suplente: Maria Eduarda de Sousa Alcântaras





5. Escola Maria do Carmo Andrade

Vereadora: Luana de Oliveira Mesquita

Suplente: Isabely Maria Silva Barbosa





6. Escola Professora Maria José Santos Ferreira Gomes

Vereadora: Maria Rafaela do Nascimento Silva

Suplente: Maria Clara Cavalcante Sousa





7. Escola Netinha Castelo

Vereador: Flávio de Freitas Brito

Suplente: Nayelly Alves de Sousa





8. Escola Osmar de Sá Ponte

Vereadora: Ana Clara Marques de Paiva

Suplente: Francisco Kauanderson V. da Silva





9. Escola Padre Osvaldo Carneiro Chaves

Vereadora: Maria Kaylanny Porfírio de Sousa

Suplente: Maria Gabriella Lopes Silva





10. Escola Paulo Aragão

Vereador: João Lucas Barbosa De Alcântara

Suplente: Maria Victória Lima Crispim





11. Escola Raul Monte

Vereadora: Mirian Liberato Sales

Suplente: Ana Lívia Sousa Ramos





12. Escola Trajano de Medeiros

Vereador: Sebastião Carvalho de Lima

Suplente: Débora Sabrina de Lima Pinto





13. Escola Coração de Jesus

Vereador: Gustavo Sousa Marques

Suplente: Maria Jéssica da Silva Alexandre





14. Escola Luciano Feijão

Vereador: Luís Gabriel Sousa Martins

Suplente: João Marlon de Sousa Rodrigues





15. Escola Farias Brito

Vereadora: Ana Beatriz Freitas Coelho

Suplente: Mateus Mesquita Aguiar Ponte





16. Escola Sant’Ana

Vereadora: Ana Wládia da Costa Izabel

Suplente: Maria Clara C. Santos Donato





17. Escola Maria Imaculada

Vereadora: Lilian Eufrásio Duarte

Suplente: João Lino Neto





18. Escola José Romão

Vereadora: Thaís Lara Batista

Suplente: Janiel de Paula Cavalcante Júnior





19. APAE – Sobral

Vereador: Nathanael Frota Mendes

Suplente: Ana Clislane Silva Othon





20. Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria Dias Ibiapina

Vereador: Rayck Christielson Sousa Mendes





21. Colégio Luciano Feijão

Vereador: Pietro Barreiro Correia