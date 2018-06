DIREITO DE RESPOSTA CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N 89.70.2018.6.06.0081 DA COMARCA DE TIANGUÁ

Quanto a matéria divulgada em 26/05/2018 apresenta conteúdo sabidamente inverídico, haja vista, que está dito que "as eleições no Município de Tianguá irão ocorrer dia 03 de junho e restam apenas 2 (dois) candidatos DEFERIDOS pela Justiça Eleitoral, Dr. Luiz Menezes - PSD 55, e Zé Terceiro - PEN 51, contudo, É FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NESTE MUNICÍPIO DE TIANGUÁ que JOSÉ JAYDSON SARAIVA DE AGUIAR continua candidato, mediante sentença publicada em 22/05/18 no âmbito do Processo n 29-97.2018.6.06.0081, para concorrer ao cargo de Prefeito do Município de Tianguá na eleição suplementar de 2018.