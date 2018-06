Direito UNINTA recebe palestra da CEDCON sobre Defesa da Concorrência e Combate aos Cartéis

O Curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA) recebeu, na quarta-feira (30), o presidente da Comissão de Estudo e Defesa da Concorrência (CEDCON) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, Dr. Leonardo José Peixoto Leal. Na ocasião, foi realizada uma palestra sobre Defesa da Concorrência no Brasil e o Combate aos Cartéis, que contou com a participação das advogadas Dra. Karla de Souza Cruz e Dra. Elisa Raquel Gomes de Souza, também membros da comissão.





O evento teve como público-alvo acadêmicos do 4º ao 6º semestres, que puderam discutir sobre os órgãos de Defesa da Concorrência, sua forma de atuação e o controle da prática de cartel, acompanhados da coordenadora do curso de Direito, Profa. Dra. Fernanda Maria Afonso Carneiro, e da gestora de extensão, Profa. Ma. Emanuela Guimarães.





Segundo o presidente da CEDCON, Leonardo Leal, o momento faz parte de um ciclo de palestras que tem como objetivo divulgar a cultura da defesa da concorrência. “A Defesa da Concorrência é muito importante para o desenvolvimento econômico do país e é necessário que os assuntos pertinentes a essa temática sejam discutidos, trazidos, sobretudo para o âmbito da academia, em especial, se tratando de um curso de Direito. Sendo o UNINTA uma referência na região, a partir da cidade de Sobral e dos municípios coligados, ficamos muito felizes em ter a oportunidade de trazer essa temática.”