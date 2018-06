Divulgado o edital para submissão de trabalhos da III Semana do Direito

A comissão organizadora da III Semana do Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA) torna público o edital referente a submissão de trabalhos científicos. De acordo com o cronograma, os resumos poderão ser enviados até o dia 13 de agosto. O evento acontece nos dias 28, 29 e 30 de agosto e tem como tema “(In)segurança Pública: Desafios e Políticas Sociais.”





Poderão submeter trabalhos autores de todas as áreas do conhecimento e de diferentes instituições, desde que o tema esteja relacionado ao que será discutido no evento. As inscrições estão disponíveis exclusivamente no https://www.even3.com.br/3semanadodireitouninta , mediante preenchimento de formulário e pagamento da taxa de R$ 60,00, que inclui a participação nas palestras, mesas redondas e apresentações de trabalhos orais e em banners. Mais informações estão disponíveis no edital.





A Semana do Direito tem como objetivo promover debates relacionados à ligação entre Direito, Segurança Pública e Políticas Sociais, bem como divulgar as produções científicas da comunidade acadêmica de Direito e áreas afins da Região norte do Ceará.





Confira o edital aqui: http://uninta.edu.br/site/noticias/divulgado-o-edital-para-submissao-de-trabalhos-da-iii-semana-direito/