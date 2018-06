Dr. Irapuan Diniz recebe título de cidadão sobralense

Autoridades receberam homenagens durante solenidade realizada no Plenário 5 de Julho (sede da Câmara Municipal), nessa segunda-feira (11/06). Entre elas, o promotor público Irapuan Diniz, da Comarca de Sobral, que recebeu a outorga do título de cidadão sobralense, pelos relevantes serviços prestados ao município. O evento contou com a presença do chefe do gabinete da Prefeitura de Sobral, David Duarte, à convite do presidente do poder legislativo da cidade, Paulo Vasconcelos.

