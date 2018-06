Em apenas 5 dias de junho, 70 pessoas foram assassinadas no Ceará

No intervalo de apenas cinco dias do mês de junho, nada menos, que 70 pessoas foram assassinadas no Ceará, numa média de 14 homicídios a cada 24 horas. Foram 23 crimes de morte na Capital, 15 na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e outros 32 no interior do estado (19 na região Sul e 13 na região Norte), conforme os registros da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). No ano, já foram contabilizados 2.187 assassinatos no Ceará.





Nas últimas 24 horas, oito pessoas foram assassinadas no estado, nos Municípios de Horizonte, Frecheirinha, Camocim, Iguatu, Acopiara, Senador Pompeu, Quixeré, Horizonte e um caso em Fortaleza. Entre os oito casos, dois deles de morte por intervenção policial, sendo um no bairro Álvaro Weyne, na Capital; e outro no Município de Quixeré, no vale do Jaguaribe (a 218Km de Fortaleza).





Na cidade de Iguatu (a 414Km de Fortaleza), a Polícia investiga a morte de um jovem de 20 anjos cujo corpo foi encontrado, na manhã desta terça-feira (5), por volta de 9h50, em um terreno baldio no bairro Verde Parque. Jéferson de Freitas Neto foi morto com vários tiros na cabeça. A suspeita é de que o crime tenham sido um “acerto de contas” do tráfico de drogas.





Em Camocim, no Litoral Oeste do estado (a 373Km de Fortaleza), Anderson Victor Rodrigues dos Santos, 20 anos, foi assassinado a tiros na porta de casa, na noite de ontem, às 18h10. Ele estava na companhia da irmã e de uma sobrinha, sentados na calçada da residência, quando surgiram dois homens em uma motocicleta e dispararam vários tiros contra o jovem, que teve morte imediata.





Na cidade de Acopiara, no Centro-Sul do estado (a 340Km da Capital), um garoto identificado apenas por João Victor, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (5), às 18h20, quando caminhava nas proximidades do Clube Social de Acopiara.





Um homem, ainda não identificado, foi assassinado, a tiros, dentro de um bar localizado no bairro Planalto, na periferia da cidade de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite de terça-feira, por volta de 21h20. Outro cliente do estabelecimento também ficou ferido e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em estado grave. Os assassinos fugiram em uma motocicleta.





Um jovem, identificado até o momento apenas por Leandro,foi executado com cerca de 10 tiros, na madrugada desta terça-feira, à 0h05, no “Bar da Toinha”, na entrada da cidade de Frecheirinha, na região da Ibiapaba (a 291Km de Fortaleza). Segundo testemunhas, os assassinos desceram de um carro, entraram no estabelecimento e mataram o rapaz ficar de joelhos e colocar as mãos na cabeça. Em seguida, descarregaram as armas.





Também na cidade de Senador Pompeu, no Sertão Central (a 273Km de Fortaleza), houve registro de homicídio. O crime aconteceu por volta de 19h50. A Polícia não deu detalhes do caso.





Mortos em confrontos





Em Quixeré (a 218Km de Fortaleza), um bandido procurado em vários estados, morreu numa troca de tiros com uma patrulha de policiais militares do Comando Tático Rural (Cotar). Tratava-se do assaltante de bancos e carros-fortes, Francisco Adalberto da Silva Cardoso, 45 anos conhecido por “Beto Ceará”.





Em Fortaleza, um bandido foi baleado e morto numa troca de tiros com a PM, durante uma tentativa de assalto a uma farmácia, na Avenida Doutor Theberge, no bairro Álvaro Weyne, na zona Oeste da cidade. O fato ocorreu por volta de 19h15 de ontem.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro