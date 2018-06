Em recuperação, Simaria diz agradecer "até pelas coisas ruins"

Em processo de recuperação de uma tuberculose ganglionar diagnosticada em abril, a cantora Simone, que forma dupla com a irmã, Simaria, postou uma mensagem bastante positiva em sua conta no Instagram nesta quinta-feira (7).





"A gratidão é tão linda que te faz agradecer até pelas coisas ruins que você já passou, porque ela te faz entender que tudo aquilo foi necessário pra você ser quem você é hoje", diz a imagem que ela compartilhou.





Recentemente, em entrevista ao "Fantástico", Simaria chorou ao relatar os momentos difíceis que passou ao lado da família. "Meu peso era 50 quilos e cheguei a pesar 42. Não podia pegar meu filho no colo porque eu não tinha forças. Ele ficava falando 'mamã, mamã'. Com dois anos e meio", contou ela, emocionada.





Simaria disse ainda que foi alertada que poderia estar doente pelos fãs. "Eles viviam me falando que eu estava muito magra. Foi sofrido, [nos shows] minha língua secava, eu não respirava direito, minha pressão abaixava. Eu ia para o camarim e colocava sal na boca e voltava. Entendi que tinha que procurar um médico".





A cantora já foi diagnosticada com tuberculose três vezes e se curou. Ela afirmou que não quer mais trabalhar tanto e que vai diminuir a agenda de shows. "Eram três shows em uma noite, não quero mais, dormia três horas por noite. Só comia porcaria no final dos shows". Com informações da Folhapress.





