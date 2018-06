Ex-secretário-adjunto da Segurança crítica política de segurança do Governo Camilo Santana

Ex-secretário-adjunto da Segurança Pública, Laerte Macambira se diz “preocupado” com tanta expansão de Batalhões do Raio no Estado. Esse projeto nasceu na gestão Lúcio Alcântara, da qual fez parte.





Para Laerte Macambira, há queima de etapas, quando o fundamental seria investir pesado na área de Inteligência. Ele vê certo açodamento também na convocação maciça de policiais militares.

Evento em que o Governo entrega mais um Batalhão do Raio no Interior.





Fonte: O Povo/ Eliomar de Lima / (Foto – Divulgação)