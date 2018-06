Feriadão de Corpus Christi no Ceará termina com 62 pessoas assassinadas. No ano, já foram registrados 2.165 homicídios

Sessenta e duas pessoas foram assassinadas no Ceará nos quatro dias do feriadão de Corpus Christi, numa média de 15 homicídios por dia. No total, foram 25 assassinatos na Capital, 14 em Municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), outros 14 no Interior Sul e mais nove casos no Interior Norte, conforme os registros das polícias Civil e Militar e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Com isso, o estado atingiu a marca de 2.165 homicídios neste ano.





O dia mais violento do feriadão foi o domingo (3), quando 19 Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) foram registrados no estado. Em segundo, foi o sábado, com 17 assassinatos. Na quinta-feira e na sexta foram 13 homicídios em cada um deles.





Entre as 62 vítimas estão 10 mulheres, uma criança e um adolescente.





Em Fortaleza, os 25 homicídios, latrocínios e casos de lesões corporais seguidas de morte, além dos “achados” de cadáveres ocorreram nos seguintes bairros da cidade: Autran Nunes (3 casos), Cristo Redentor (duplo homicídio), Vila Velha (duplo achado de cadáveres e mais um homicídio), Jardim Guanabara, Pici, José Walter, Parque Santa Rosa, Itaperi, Jangurussu, Conjunto Esperança, Bom Jardim, Vicente Pinzón, Parangaba, Antônio Bezerra, Quintino Cunha, Aerolândia, Pedras, Conjunto Palmeiras, Ancuri e Cidade 2000.





Mais mortes





Na Região Metropolitana de Fortaleza ocorreram 14 assassinatos assim distribuídos por Município: Maracanaú (4), Caucaia (3), Pacajus (3), Horizonte (2), Eusébio (1) e São Gonçalo do Amarante (1).

No Interior Sul, outras 14 pessoas foram mortas nos seguintes Municípios: Iguatu (um duplo assassinato e mais um homicídio), Quixadá (2), Juazeiro do Norte (2 casos), Morada Nova, Milagres, Crato, Missão Velha, Quiterianópolis, Campos Sales e Banabuiú.





No Interior Norte, foram nove assassinatos nos seguintes Municípios: Marco, Capistrano, Graça, Caridade, Redenção, Novo Oriente, Nova Russas, Independência e Catunda.





Duplos





Entre os 62 assassinatos, foram registrados quatro casos de duplos homicídios, sendo três casos em Fortaleza (nos bairros Autran Nunes, Cristo Redentor e Vilha Velha) e um no Interior, na cidade de Iguatu, no Centro-Sul do estado.





(Fernando Ribeiro)