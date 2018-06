Fim de semana sangrento no Ceará com 43 pessoas assassinadas em 72 horas

Quarenta e três pessoas foram assassinadas durante o fim de semana no Ceará. Os assassinatos ocorreram entre sexta-feira (22) e o domingo (24). De acordo com os relatos das polícias Civil e Militar e da Perícia Forense (Pefoce). Os 43 homicídios foram assim distribuídos por área: Capital 14, Região Metropolitana de Fortaleza/RMF 12 e no Interior 17 (9 na Região Norte e 8 na Região Sul).





Em Fortaleza, os 14 assassinatos ocorreram nos seguintes bairros: Presidente Vargas, Padre Andrade, Bom Jardim, Pici, Genibaú, Serrinha, Lagamar (três mortos), Sapiranga-Coité, Antônio Bezerra, Ancuri e Granja Portugal (duplo).





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 12 pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Caucaia (4 mortos), Eusébio (3), Maracanaú (2), Itaitinga, Maranguape e Pacajus.





No Interior Norte, nove pessoas acabaram sendo mortas no fim de semana nos seguintes Municípios: Tianguá, Santana do Acaraú, Sobral, Mulungu, Santa Quitéria, Catunda, Itarema, Granja e Paracuru.





No Interior Sul, foram registrados outros oito crime de morte nos Municípios a seguir: Icó, Crato, Assaré, Russas, Mauriti,, Quixadá, Acopiara e Morada Nova.





Veja os registros dos homicídios no fim de semana no Ceará:





SEXTA-FEIRA (22/6)

1 – Presidente Vargas (Fortaleza)

2 – Padre Andrade (Fortaleza)

3 – Bom Jardim (Fortaleza)

4 – Pici (Fortaleza)

5 – Genibaú (Fortaleza)

6 – Serrinha (Fortaleza)

7 – Sapiranga-Coité (Fortaleza)

8 – Lagamar (Fortaleza)

9/10 – Eusébio – DUPLO

11 – Maracanaú

12 – Eusébio

13 – Maracanaú

14 – Tianguá

15 – Santana do Acaraú

16 – Sobral

17 – Mulungu

18 – Santa Quitéria

19 – Icó

20 – Crato

21 – Assaré





SÁBADO (23/6)

22 – Antônio Bezerra (Fortaleza)

23/24 – Aerolândia (Fortaleza) DUPLO

25 – Caucaia

26 – Itaitinga

27 – Caucaia

28 – Maranguape

29 – Russas

30 – Catunda





DOMINGO (24/6)

31 – Ancuri (Fortaleza)

32/33 – Granja Portugal (Fortaleza) – DUPLO

34 – Pacajus

35 – Caucaia

36 – Caucaia

37 – Itarema

38 – Granja

39 – Paracuru

40 – Mauriti

41 – Quixadá

42 – Acopiara

43 – Morada Nova





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro