FIM DO MUNDO! FILHO É PRESO APÓS MATAR O PAI COM UM TIRO DE ESPINGARDA EM VIÇOSA DO CEARÁ

Policiais do Destacamento de Viçosa foram acionados para um crime de homicídio registrado na tarde desta segunda (04), na localidade de Várzea dos Crentes, há 35 km da sede do município.





A vítima foi identificada como PEDRO MANOEL DE SOUSA, 52 anos, o qual foi morto com um tiro de espingarda à altura do tórax. O mesmo ainda chegou a ser socorrido ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.





O autor do disparo teria sido o filho da vítima identificado como GEAN CARVALHO DE SOUSA, 25 anos, o qual havia fugido após praticar o crime.





De acordo com informações da família, o crime aconteceu após uma discussão entre pai e filho ocorrida na casa da vítima.





Os Policiais passaram a fazer diligências e após realizarem um cerco em um matagal conseguiram localizar o acusado e apreender a espingarda usada no crime e uma faca.





Gean Carvalho, foi conduzido a Delegacia de Viçosa e apresentado ao Delegado Dr. Gregório, sendo em seguida autuado por crime de homicídio.





Estiveram nas diligências os PMs Tenente Antônio Marcos, Sargento Paiva, Sargento Valter e Cabo Tiago.

