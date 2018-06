FORQUILHA VAI RECEBER R$ 1,8 MILHÃO EM RECURSOS

O pacote de emendas individuais e recursos de programação conseguidos pelo deputado federal Moses Rodrigues (MDB-CE) contempla municípios de diversas regiões do Ceará, dentre eles o de Forquilha, localizado na Zona Norte.





Na cidade, os recursos atendem às solicitações feitas por Claudio Portela e Carlos Martins, e serão destinados à obras importantes como a pavimentação asfáltica no distrito Salgado dos Mendes, construção de passagens molhadas, equipamentos de saúde, ambulância e gabinete odontológico. Entre pagos e empenhados os recursos chegam a quase R$ 2 milhões.