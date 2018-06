Governador anuncia mais 700 vagas para agentes penitenciários e inauguração de prisão

Camilo Santana falou sobre os investimentos na tarde desta terça-feira (26), em sua página oficial do Facebook

O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, anunciou, nesta terça-feira (26), durante bate-papo ao vivo pelo Facebook, que devem ser criadas mais 700 vagas para agentes penitenciários aprovados no último concurso. Camilo assinou a mensagem com o projeto de Lei que será enviado para aprovação na Assembleia Legislativa.





Na conversa com os internautas, o governador também adiantou que na próxima quinta-feira (28) será inaugurado um novo presídio no Ceará. Às 14h, o chefe do Executivo Estadual deve estar presente na cerimônia de inauguração do Centro de Detenção Provisória, em Aquiraz.





Camilo não soube dizer ao certo quantas vagas devem haver no novo equipamento, porém, ressaltou que o prédio será importante para desafogar e reduzir a superlotação nas penitenciárias do Ceará. O governador acrescentou que a chamada de novos agentes está diretamente ligada às futuras construções de presídios.





"Semana que vem vamos formar os mil primeiros agentes. Meu compromisso era criar mais vagas e no futuro vamos planejar a convocação de mais turmas, mais concursados, para que, de acordo com os presídios que a gente for inaugurando, for chamando novos profissionais. Vamos cobrar dos deputados para aprovar a mensagem o mais rápido possível", afirmou Camilo Santana.