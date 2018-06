Governo nomeia 646 novos policiais civis nesta quarta-feira (20)

A Polícia Civil do Ceará ganha forte reforço de efetivo a partir desta quarta-feira (20). O governador Camilo Santana nomeia os 646 aprovados da segunda turma do Curso de Formação para a corporação, em solenidade no Centro de Eventos do Ceará, a partir das 9 horas.





São 86 delegados, 188 escrivães e 372 inspetores que concluíram as aulas na Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp). Eles serão responsáveis por reforçar o trabalho da Polícia Judiciária na Capital, Região Metropolitana de Fortaleza e Interior, ampliando o número de delegacias, incluindo 24 horas, e de equipes especializadas.





A primeira turma do concurso contou com 650 novos policiais civis e foi nomeada pelo governador no ano passado.





Serviço

Posse dos 650 novos policiais civis

Data: 20/6/2018 (quarta-feira)

Hora: 09 horas

Local: Centro de Eventos do Ceará (Avenida Washington Soares, 999, Edson Queiroz), Salão Iguape (Portão E).