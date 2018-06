GRANJA-CE: D-20 COM DOIS OCUPANTES CAI DE ALTURA DE 18 METROS DA PONTE DO DERT

Durante a manhã desta sexta-feira, 29, a polícia registrou um acidente de trânsito no município de Granja que por muita sorte não culminou com vítimas fatais. Era por volta das 08h40 quando uma D-20 de cor bege trafegava sentido Martinópole e ao passar pela ponte conhecida como “Ponte do Dert” perdeu o controle após a barra de direção do veículo quebrar. Sem o controle, o condutor bateu contra a proteção da ponte e caiu de uma altura de cerca de 18 metros. De acordo com as informações além do condutor também vinha uma mulher no veículo, ambos sofreram apenas escoriações e foram socorridos para a UPA sem maiores gravidades.





Fonte: Camocim Polícia 24h