GRANJA-CE: SERVENTE DE PEDREIRO É ESFAQUEADO E MORTO DURANTE BEBEDEIRA NA ZONA RURAL

Era por volta das 03h da madrugada quando várias ligações informavam que na Rua Lívio Barreto, bairro São Raimundo, em frente a igreja, havia um homem caído no chão e com o corpo coberto com sangue. Sem perda de tempo foi enviada uma equipe da PM para o local e lá foi constatado que a vítima já estava morta, trata-se de Francisco Marques do Nascimento, um servente de pedreiro de 34 anos que residia no Alto da Brasília, em Granja.





De acordo com as informações enviadas pela polícia ao blog Camocim Polícia 24h, familiares teriam dito que a vítima havia saído de casa ontem, 23, durante o dia para participar de uma partida de futebol na localidade de Poço da Pedra/Granja, e depois do jogo resolveu ficar bebendo com alguns amigos em uma festa. Não se sabe por qual motivo, mais a vítima teria se envolvido em uma confusão com outro indivíduo conhecido apenas como “Didi do Véi”, que o teria lesionado a facadas. As informações ainda dão conta que uma pessoa não identificada teria socorrido a vítima em uma moto até Granja e ao chegar no bairro São Raimundo percebeu que a vítima não suportou as lesões e veio a óbito. Peritos da Pefoce estiveram no local e constataram quatro perfurações, sendo uma abaixo do peito esquerdo e 03 nas costelas do lado esquerdo do corpo.





Por determinação do Major Eduardo de Sousa todo o policiamento local está realizando diligências na tentativa de localizar e prender o acusado.





Camocim Polícia 24h

Colaboração Sgt R. Luiz e Djany