GUARANY DE SOBRAL ESTÁ DE VOLTA À ELITE DO FUTEBOL CEARENSE

Foram mais de 90 minutos de pura emoção no jogo do acesso entre Guarany de Sobral e Caucaia, realizado ontem (16), no Estádio do Junco, em Sobral. A bola rolou e o placar não saiu do 0 a 0, assim como no jogo de ida.

Com o empate, o Cacique do Vale está de volta à Série A do Estadual e na final da Série B. O Bugre enfrentará o Barbalha, em datas que serão divulgadas pela Federação Cearense de Futebol (FCF) na próxima semana. O primeiro jogo acontecerá no Estádio do Junco, em Sobral.

No setor Geral do Juncão, a Força Jovem Guarany (FJG) fez bonito e apoiou o clube do início ao fim e mesmo sob o forte calor da Princesa do Norte.





Ascom Guarany Sporting Club / Fotos: Thales Menezes