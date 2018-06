HIDROLÂNDIA-CE: POLÍCIA DESVENDA AUTORIA DE HOMICÍDIO E PRENDE UM DOS EXECUTORES DO CRIME

A Policia Civil de Santa Quitéria sob o comando do delegado Dr.Victor, e com o apoio de policiais militares de Hidrolândia, sob o comando do subtenente Evangelista Martins e equipe, conseguiriam prender na tarde desta quinta feira 21/06/2018, na Rua Cajazeiras, Bairro Nova Hidrolândia em Hidrolândia, o indivíduo Antônio Nobre Silva Júnior, vulgo Júnior, solteiro, natural de Fortaleza, nascido aos 02/02/1988, residente no mesmo local da prisão. Júnior foi preso através de um mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Hidrolândia, pelo crime de homicídio. Júnior é acusado de no dia 16/05/2018, ter executado a bala José Ronaldo Vieira Sousa, que residia no Centro de Hidrolândia.









RELEMBRE O CASO:





O crime ocorreu na madrugada desta quarta feira 16/05/2018, por volta de 01:40min quando a composição Policial Sargento Maia, Sd Fúvio a Sd Jarbas na viatura 7313, foram acionados via 190 para uma ocorrência de homicídio pela Senhora: Adriane da Silva Passos,22 anos, esposa da vítima, informando que seu esposo : José Ronaldo Vieira Sousa, 21 anos, autônomo filho de Francisco Antônio de Sousa e Maria de Fátima Vieira Sousa Rodrigues, natural de Hidrolândia, Residente na Av. Luiz Camelo Sobrinho, S/N, Centro - Hidrolândia, Teria sido alvejado várias vezes por arma de fogo em sua residência e que já se encontrava sem vida. Que a esposa da vítima relata que estava dormindo ao lado do esposo, mas não viu ou ouviu nada.









Prisão





Segundo a justiça, Júnior teria cometido o crime juntamente com o seu comparsa: Francisco Douglas Sousa Sales, vulgo Monrô. Vale salientar que Monrô está foragido porém contra o mesmo existe um mandado de prisão. Segundo Júnior (preso), o mandante do crime seria a pessoa de Geovani Rodrigues da Silva, vulgo Coringa, que é apontado como chefe do PCC em Hidrolândia, e o motivo do crime teria sido porque a vítima (Ronaldo) teria cometido alguns furtos na região, sendo que existia um salve por parte do PCC , para que esse tipo de crime não fosse cometido, e que Ronaldo teria desobedecido a ordem do PCC .Após ser preso, Júnior foi encaminhado para a cadeia onde se encontra preso a disposição da justiça. Vale salientar que todo trabalho de investigação foi realizado pelo delegado Dr. Victor, que acabou representando pela prisão do acusado .





Fonte: Destacamento da Policia Militar de Hidrolândia/Luis Martins