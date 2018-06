INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE E DENUNCIA A INCOMPETÊNCIA DO SAAE DE SOBRAL

Internauta denuncia a total incompetência do Saae de Sobral.

Veja o desabafo do internauta na íntegra:

"Olá? Queria fazer uma denúncia. Mais uma. O fato é que nao aguentamos mais essa instabilidade na distribuiçao de água no bairro Vila União. Ou melhor, na nao distribuiçao de água ne? Esse problema acontece desde sempre. Somos obrigados a passar de semanas sem água, temos q comprar água pra tomar banho, lavar roupa, cozinhar... E quem nao pode comprar água? Fica como SAAE? Com sede? Aaah estamos no século XXI mas essa instituiçao q se diz responsavel pelo abastecimento de água de Sobral parece q nao evoluiu no tempo e estar estacionado nos anos 60. Esse problema tem q ser resolvido nao apenas dessa vez, mas definitivamente. Um dia desse liguei pro SAAE pedindo esclarecimentos a respeito da falta de água persistente, pedi pra falar com algum superior pq a moça q atende o telefone nao sabe de nada e nem tem culpa. Ela me direcionou a um homem que se dizia gerente e sabe o q ele me disse? "Minha filha se vc nao quer sofrer com a falta de água, mude-se. " Parece q o SAAE nao tem competencia para oferecer um serviço de qualidade para toda a populaçao de Sobral. Algo deve ser feito. Nem esclarecimento,nenhuna satisfaçao por parte deles. Isso é falta de respeito. Água nao tem mas o papel de água chega na residencia da gente todo mês, sem nenhum atraso. A populaçao nao aguenta mais."