INTERNAUTA DENUNCIA A FALTA DE ÁGUA NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

Internauta denuncia a incompetência do Saae, ou seja, relata que há mais 12 dias está faltando água no residencial Nova Caiçara, Quadra 11, em Sobral.



Confira a denúncia na íntegra:

"Oi boa noite meus amigos do 24 horas aqui é seu Paulo do caiçara quadra 11 estamos sem água desde do dia 12/06 peço lhes por gentileza q fale por nós agradeço de coração obrigado já faz dois anos que sofremos com essa falta d'água."