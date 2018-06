INTERNAUTA FAZ DENUNCIA SOBRE CSF DA LOCALIDADE DE BILHEIRA, EM SOBRAL

Nossa equipe recebeu uma denúncia, relatando descasos que estão aconteceu no CSF (Centro de Saúda da Família) da localidade de Bilheira, em Sobral.

Veja a denúncia na íntegra:

"Bom Dia, querido blog Sobral 24 horas, preciso que publique essa minha indignação, para que possamos fazer um Sobral melhor!









Chamo atenção da Secretaria de Saúde de Sobral, em relação ao CSF DE BILHEIRA, pois no mesmo acontece muitas coisas que não condiz com que a Secretaria (prefeitura) defende, então espero um posicionamento para a comunidade que se utiliza desses serviços. Pontuando: O péssimo atendimento de todos que que fazem parte desse CSF, havendo sempre prioridades para os familiares dos funcionários, como por exemplo distribuição de vacinas da última campanha H1N1, mesmo não sendo dos grupo prioritário! E essa semana, eis que surge duas vagas para jovem aprendiz, para desenvolver atividades nessa unidade, e foi feito uma "seleção" pela enfermeira gerente , como sendo a primeira fase, mas o que mais nos deixou "intrigados" que as pessoas que foram pré selecionadas são um ex funcionária e os demais parente de funcionário, e aí? Será que os requisitos seriam ser familiar dos funcionários? Como assim?"









Queremos que a Secretaria De saúde fiscalize melhor suas unidades!"