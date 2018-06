Itapajé realiza ato pela paz e justiça

Nesta sexta-feira (22), o deputado federal Danilo Forte participou de uma passeata em Itapajé contra a violência sexual sofrida por crianças e adolescentes. Junto à sociedade caminhou pela Avenida Osmar Bastos em protesto, pedindo paz e justiça.





O delegado André Firmino prendeu no dia 6 deste mês dois homens acusados de crime de pedofilia contra uma criança. Os agressores são funcionários da escola Patronato São José, em Itapajé, onde os abusos foram cometidos. Depois do crime vir à tona em 29 de maio e da prisão, o delegado foi afastado, e não há ainda nenhum substituto em seu lugar. Sem nome, sem previsão de substituição.





Antes do afastamento, André Firmino declarou que ainda há muito que se apurar no Patronato São José, afirmando que há muita coisa errada. “O caso Patronato não se limita à vítima do dia 29 de maio”, disse, ao referir-se às investigação do caso de abuso sexual nas dependências da escola. Esse caso tem muitas perguntas sem respostas.





O delegado afirmou que houve omissões que propiciaram as condições para que os abusos acontecessem e caberá ao próximo titular da delegacia do município investigar. “Há muito o que se apurar dentro da escola, muito, muito mesmo, infelizmente essa é a realidade. Tem muita coisa errada acontecendo e cabe ao colega substituto dar continuidade”, finalizou.





Se ainda não há substituto, quem colocará ordem em Itapajé? Como a população fará uma denúncia, um boletim de ocorrência? Quem responderá pelo abandono desse município? Qual o motivo do afastamento do delegado justamente no momento em que a investigação avançou? Há alguma manobra para que os processos não sejam devidamente apurados e não cheguem ao Ministério Público?





Danilo Forte presta solidariedade às famílias itapajeenses, reafirma sua luta pela justiça e reforça a necessidade de urgência na votação do novo Código de Processo Penal para reduzir a impunidade no País e diminuir a violência.





“Entregar para o cidadão um CPP atual e eficaz, essa é a resposta que a Câmara dos Deputados tem que dar para uma população inteira que vive aflita com o crescimento da violência”, afirmou Forte.





É hora de dizer não a esse abandono e a essa manipulação política!