ITAPAJÉ VAI PARAR!

Moradores de Itapajé, no Norte do Ceará, prometem ir às ruas contra o abuso sexual de crianças e adolescentes na próxima sexta-feira, 22. Somente neste ano de 2018, 17 estupradores foram presos pela Polícia Civil naquele município. Todos eles seguem recolhidos na cadeia pública da cidade.





Os moradores prometem protestar também contra a saída inesperada do delegado André Firmino, depois da repercussão do caso, quando dois funcionários da escola Patronato São José, administrada pela Diocese de Itapipoca, foram presos acusados de estupro de vulnerável dentro da escola. A escola foi denunciada a Comissão dos Direitos Humanos em Brasília com o protocolo de número ...4224.

(Wellington Macedo)