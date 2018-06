JFCE inaugura novas instalações da 31ª Vara Federal em Sobral

Instalada em 2005, a Subseção Judiciária de Sobral recebe definitivamente em sua sede todas as três varas federais que a compõem. Nesta quinta-feira, 28/06, às 16h, o presidente e o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, os desembargadores federais Manoel Erhardt e Cid Marconi, respectivamente; e o diretor do Foro da Justiça Federal no Ceará, juiz federal Eduardo Vilar, inauguram em solenidade junto à comunidade local as novas instalações da 31ª vara federal.





Anteriormente, a vara estava localizada no campus da Betânia, da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Agora, ela passa a funcionar na sede da Subseção, trazendo mais comodidade a todos os jurisdicionados. O prédio abriga também as 18ª e 19ª varas federais.