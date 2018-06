Jogador de futebol mata transexual para esconder relação entre os dois

“Ele conta que, nos últimos, dias vinha recebendo ameaças da vítima, que publicaria fotos dele com ela nas redes sociais”, contou o delegado.jogador de futebol Douglas Gluszszak, de 22 anos, foi preso em flagrante na última quinta-feira (21/4) acusado de matar Thalia Costa Barbosa, mulher transexual de 33 anos.





O corpo da vítima foi encontrado próximo a uma Estação de Captação de água às margens do Rio Uruguai, em São Borja, no Rio Grande do Sul. De acordo com o UOL, o suspeito assumiu a autoria do crime, alegando que estava sofrendo ameaças de Thalia, com quem mantinha um relacionamento.





“Ele conta que, nos últimos dias, vinha recebendo ameaças da vítima, que publicaria fotos dele com ela nas redes sociais”, contou o delegado responsável pelo caso. Douglas não deu detalhes sobre como cometeu o assassinato. Em nota, o clube no qual ele atua, a Associação Esportiva de São Borja, classificou o atleta como “um esportista disciplinado”.





Via Metrópoles