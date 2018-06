Jornalismo e Arquitetura produzem documentário sobre construções históricas de Sobral

O curso de Jornalismo do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pela Profa. Ma. Liliane Luz, em parceria com o curso de Arquitetura, coordenado pelo Prof. Dr. João Carlos Correia, deu início às atividades de produção do documentário intitulado “Documenta Sobral”, na última sexta-feira (08).





O projeto é uma vertente da disciplina de Técnicas Retrospectivas, do curso de Arquitetura, que é ministrada pelo Prof. Esp. Júlio Barros, que comentou como nasceu a idéia. “O Projeto Documenta Sobral nasceu a partir do diagnóstico dos edifícios históricos de Sobral e região, elaborados como trabalho académico dos estudantes de Arquitetura, somados a ideias e relação dos discentes com o curso de Jornalismo. Ele vem propor a necessidade de construção de políticas públicas de preservação integrada, conforme determina o ordenamento jurídico pátrio”, declarou.





De acordo com a Profa. Ma. Liliane Luz, o documentário é um projeto de extensão que contemplará estudantes do 8° e 9° semestre de Arquitetura e 4° e 6° semestre de Jornalismo, com o objetivo de mostrar ao público a situação atual dos prédios antigos do município de Sobral, além de trabalhar com os acadêmicos a Educação Ambiental.





“Esse projeto é de suma importância para os estudantes e para a nossa região, pois os acadêmicos irão aprender sobre educação e preservação ambiental e a nossa região será agraciada com um documentário que analisa a situação dos prédios históricos da cidade de Sobral”, colocou a coordenadora do curso de Jornalismo.