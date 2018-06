JOVEM SOBRALENSE CRIA APLICATIVO DE AJUDA PARA PESSOAS DESEMPREGADAS - CURRÍCULOS ONLINE

O jovem Lucamenes Feijão Gomes, 18 anos, estudante do curso de Direito, cria aplicativo (APP) de ajuda para pessoas desempregadas e as que buscam o primeiro emprego. O banco do aplicativo já conta com quase 700 currículos.









Como funciona





O internauta (empresários) baixa o aplicativo através do LINK: https://app.vc/curriculos_online_sobral em seguida realiza a consulta dos currículos, que estão organizados por sexo/escolaridade.



O aplicativo está sendo aperfeiçoada e em breve contará com vários recursos, que auxiliará a interação com os leitores.





O portal Sobral 24 horas também disponibiliza o link para baixar o aplicativo .